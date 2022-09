Coppa Davis, Berrettini batte Baez: Italia-Argentina 1-0

BOLOGNA - Berrettini porta l'Italia sull'1-0 contro l'Argentina nel girone A di Coppa Davis , in corso di svolgimento sul veloce indoor di Bologna. Il tennista romano ha sconfitto Sebastián Báez in due set con il netto punteggio di 6-2, 6-3 in un'ora e dodici minuti di gioco. Il capitano argentino Guillermo Coria ha scelto di sacrificare il numero 1 Diego Schwartzman , dopo la netta sconfitta all'esordio contro lo svedese Mikael Ymer. Tra poco in campo Jannik Sinner, all'esordio in questa edizione delle Davis Cup Finals, che affronterà Francisco Cerundolo al debutto assoluto in nazionale. In doppio (anche se le nomination possono essere modificate in extremis) Simone Bolelli e Fabio Fognini chiuderanno contro Maximo Gonzalez e Horacio Zeballos.

Berrettini: "Più gioco, più mi sento a mio agio"

"Sono partito decisamente meglio dell'ultima volta. Dovevo ambientarmi sui campi e sono contento di come ho giocato. I complimenti in diretta di Panatta per le volée smorzate? Cerco di andare a rete il più possibile, la mia indole non è quella, visto che sono cresciuto sulla terra, ma devo farlo per faticare di meno. Spazzati via i timori per il campo da gioco? Venivo da New York e questo è un campo diverso, al chiuso. Più gioco e più mi sento a mio agio", le parole di Matteo Berrettini ai microfoni della Rai. Poi, a Sky Sport, aggiunge: "Se non avessi questo ritmo sarebbe stato molto più difficile, Baez è un giocatore molto solido. Mi sono sentito meglio rispetto all'altro singolare. Arriviamo dagli Usa, una trasferta lunga e impegnativa. Oggi la palla andava più veloce, bene così. Questo è un campo un po' più lento rispetto a New York ma posso fare qualche rotazione in più, riesco a rispondere di più e così ho più chance di brekkare".