Coppa Davis, Berrettini non sbaglia: 1-0 Italia contro la Svezia

BOLOGNA - Matteo Berrettini non fallisce contro Elias Ymer nel primo match della sfida tra Italia e Svezia nell'ultima giornata del Gruppo D di Coppa Davis. Il tennista romano si è imposto con il punteggio di 6-4, 6-4 dopo un'ora e 16 minuti di gioco. Nel 1° set la svolta arriva al 9° gioco quando Matteo rimonta dal 40-15 e ai vantaggi strappa il servizio allo svedese per portarsi 5-4 e chiudere in 37'. Nel 2° set Berrettini è cinico: alla prima palla break (5° gioco) va a segno portandosi sul 3-2 e non girarsi più. Berrettini ha chiuso la partita co il 94% di punti vinti con la prima di servizio, 7 ace e 0 palle break concesse. A seguire in campo Jannik Sinner contro Mikael Ymer.