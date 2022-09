Wta Budapest, Bronzetti eliminata al 1° turno: vince Korpatsch

ROMA - Prosegue il periodo non esaltante di Lucia Bronzetti, che è stata eliminata all'esordio anche nel Budapest Open 125 che si sta disputando sui campi in terra battuta della capitale ungherese. La 23enne di Villa Verucchio, numero 63 del ranking Wta e quarta favorita del seeding, ha ceduto per 2-6 6-4 6-4, dopo due ore e mezza di lotta, alla tedesca Tamara Korpatsch, numero 118 al mondo promossa al tabellone attraverso le qualificazioni. Nel torneo ci sono altre due tenniste azzurre. Jasmine Paolini debutterà contro la bulgara Viktoriya Tomova, numero 109 del ranking, mentre Elisabetta Cocciaretto dovrà vedersela con la padrona di casa Anna Bondar, numero 52 al mondo e seconda testa di serie del torneo.