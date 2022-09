Coppa Davis, Italia-Usa ai quarti: tutte le qualificate

A qualificazione già ottenuta, all'Italia di Coppa Davis bastava un punto per garantirsi il passaggio del turno da prima in classifica. E il punto è stato subito portato in dote da Matteo Berrettini, vincitore del primo singolare (6-4, 6-4) contro Mikael Ymer. Per la vittoria invece questa volta si è dovuto aspettare fino al doppio e al successo di Bolelli e Fognini su Goransson e Madaras (7-6, 6-2), successo che oltre a far chiudere all'Italia il suo girone da imbattuta, conferma l'affiatamento di un tandem che, distante appena 400 punti da un posto per le ATP Finals di Torino, sfrutterà al meglio questo finale di stagione per perfezionare la sua intesa. Il passo falso lo aveva commesso Jannik Sinner, sconfitto in tre set da Elias Ymer che saluta così da imbattuto la Uninpol Arena di Bologna. Prima squadra a qualificarsi per Malaga, l'Italia ai quarti affronterà gli Stati Uniti, accoppiamento già maturato 48 ore fa. Stati Uniti, quindi. La nazione con più vittorie nella storia della Davis (32). Un anno fummo noi ad imporci 2-1 nella fase a gironi grazie alle vittorie di Lorenzo Sonego e Sinner contro Reilly Opelka e John Isner. Rajeev Ram e Jack Sock, entrambi presenti a Glasgow nel doppio, sono l'unico segno di continuità rispetto al team schierato a Torino. In singolare gli Usa hanno schierato infatti Tommy Paul e Taylor Fritz, ma è squadra solida e profonda, la loro, che potrà contare anche sul rinvigorito Tiafoe o, se vorrà prediligere l'esperienza, al veterano John Isner. Non sarà semplice per gli uomini di capitan Volandri ma, come dichiarato da Matteo Berrettini alla fine del suo match, «neanche gli Usa saranno felici di doverci affrontare. Non ci saranno sfide facili e se vogliamo puntare alla Coppa dobbiamo essere in grado di battere chiunque».