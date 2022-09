METZ (Francia) - Lorenzo Sonego supera contro i pronostici il difficilissimo primo turno del Moselle Open, torneo Atp 250 in cemento indoor dal montepremi di 534.555 euro, battendo in due set il russo Aslan Karatsev (numero 39 del ranking Atp): il tennista torinese, non convocato per gli impegni di Coppa Davis a Bologna con la nazionale italiana, vince 7-5, 6-3 in un'ora e 56 minuti ed affronterà nel secondo turno il vincente della sfida fra il belga David Goffin e il francese Gilles Simon.