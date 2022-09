Atp Tel Aviv, riecco Djokovic: giocherà singolare e doppio

Avrà un sapore particolare il prossimo torneo ATP 250 di Tel Aviv, in programma dal 26 settembre al 2 dicembre. Celebrerà infatti il ritorno nel circuito di Novak Djokovic (parentesi della prossima Laver Cup a parte: la sfida a squadre di Londra del prossimo weekend non dà punti per il ranking) dopo la vittoria a Wimbledon (che non gli ha dato punti per la classifica). Djokovic sarà il grande favorito di un torneo che vede nell'entry list, tra gli altri, anche Diego Schwartzman, Marin Cilic, Botic Van De Zandschulp e Karen Khachanov. Il campione serbo sarà protagonista anche nel tabellone del doppio (e questo l'ha annunciato oggi con un video sui social) a fianco del tennista israeliano Jonathan Erlich, grande specialista del gioco a coppie, che con questo torneo darà l'addio al tennis.