Federer ko con Nadal: Tiafoe-Sock vincono il doppio

La partita

Federer-Nadal si aggiudicano il primo set per 6-4 grazie al break ottenuto proprio al 10° game della frazione, nel 2° set Tiafoe-Sock riescono a strappare il servizio alle leggende che, però, recuperano subito portando faticosamente la frazione al tie-brek. La coppia di Team Europe però cede 7-2 e la partita si decide al Super Tie-Break. Emozioni a non finire tra colpi incredibili e punteggio tirato, soprattutto quando si arriva sul 9-8 Team Europe ed è Federer a servire. Tutto apparecchiato per il finale da sogno ma Sock annulla il Match-Point, Tiafoe guadagna con una risposta micidiale il Match-Point e poi ancora Sock a chiudere le danze sull'11-9.

La commozione di Federer

I riflettori sono stati tutti per Re Roger, il suo commovente discorso nel post-partita: "È stata una giornata meravigliosa, sono felice e non sono triste, l'ho appena detto ai ragazzi. Mi sono goduto ogni momento, dall'allacciarmi le scarpe l'ultima volta a giocare, a essere qui con famiglia e amici. Sono arrivato fino alla fine e non potrei essere più felice. Giocare con Rafa con tante leggende accanto a me - aggiunge - È tutto straordinario, non volevo sentirmi solo, volevo dire addio in una competizione di squadra. Sono sempre stato in una squadra. È stato un piacere, volevo sentirmi così, come fosse una festa".

Laver Cup, i risultati del Day #1

Dopo la prima giornata il parziale è di parità sul 2-2 tra Team Europe e Team World. I risultati:

• C.Ruud b. J.Sock 6-4, 5-7, 10-7

• S.Tsitsipas b. D.Schwartzman 6-2, 6-1

• A.De Minaur b. A.Murray 5-7, 6-4, 10-7

• Tiafoe/Sock b. Federer/Nadal 4-6, 7-6, 11-.9