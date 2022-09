Federer, addio struggente: mano nella mano e lacrime con Nadal!

LONDRA (INGHILTERRA) - Non sono riusciti a trattenere le lacrime, Roger Federer e Rafa Nadal. In occasione dell'addio al tennis del fuoriclasse svizzero, i due nemici-amici - protagonisti di una rivalità e di un dualismo che ha fatto epoca e scritto memorabili pagine di storia - si sono lasciati andare alle emozioni più pure: durante il lungo tributo dedicatogli, Federer non ha retto alle forti emozioni e ha afferrato la mano dell'amico maiorchino - che l'ha stretta a sua volta con forza - in un momento dominato da lacrime e ricordi. Un tripudio di emozioni andato in scena nella splendida cornice dell'O2 Arena di Londra, ultimo palcoscenico della carriera del campione elvetico.