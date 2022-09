Federer, futuro d'oro: ha guadagnato un miliardo di dollari e ora esibizioni e sponsor

LONDRA - Ora che il tennis agonistico è un ricordo, il futuro professionale di Roger Federer resta avvolto nel mistero. È stato lo stesso maestro di Basilea ad ammettere di non avere ancora deciso cosa fare da grande. Intende restare coinvolto nel mondo del tennis, in quale ruolo però non è ancora chiaro. «Voglio prendermi una vacanza, trascorrere del tempo con la mia famiglia. Ne approfitterò per rivedere alcuni miei match e leggere tutto quanto è stato scritto sul mio conto in questi anni».

Federer, quanto ha guadagnato in carriera Un programma dettagliato, ma che inevitabilmente si limita al futuro immediato. Certamente non gli mancheranno offerte, proposte e inviti. D’altronde per oltre due decenni non solo è stato il volto del tennis mondiale, ma è anche riuscito a trascendere gli angusti confini dello sport per diventare un’icona globale. Se in montepremi ha accumulato 131 milioni di dollari da quando è diventato professionista nel 1998, dietro sia a Djokovic che a Nadal in questa speciale classifica, lo svizzero ha surclassato entrambi i rivali per sponsorizzazioni. Non solo ancora oggi è lo sportivo più pagato fuori dal campo, con 90 milioni annui, 10 in più di LeBron James (Lakers): è stato anche il 7° atleta a diventare miliardario, accumulando un patrimonio personale che supera il miliardo di dollari. Una vera azienda di successo grazie al sostegno dei suoi fedeli sponsor, a cominciare da Credit Suisse, Lindt, Mercedes e Rolex. La maggior parte dei quali lo ha accompagnato nell’avventura della Laver Cup. La cui formula, arrivata quest’anno alla quinta edizione, sta sempre più crescendo in termini di attenzione mediatica e ritorno commerciale. Anche grazie al diretto coinvolgimento di Federer, che continuerà a ricoprire un ruolo di primo piano negli anni a venire.