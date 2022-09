Federer, primo giorno da ex: "Serata magica, grazie a tutti"

LONDRA (INGHILTERRA) - Nemmeno il ko nell'ultimo match della sua lunga e straordinaria carriera (incassato in doppio con Nadal alla Laver Cup contro la coppia Tiafoe-Sock) ha potuto rovinare il 'Federer-day' a Londra. Brividi ed emozioni, sorrisi mescolati alle lacrime sui suoi occhi come su quelli dei rivali e dei tanti tifosi che hanno avuto la fortuna di poter essere sugli spalti della 'O2 Arena' .

Il post di Roger

"Quella di ieri è stata una serata magica - ha scritto sui social 'King Roger' -. Grazie ancora a tutti i giocatori e i tifosi che erano lì a condividere con me questo momento. Per me significa tantissimo". Una vera e propria apoteosi per lo svizzero, che dopo il match non ha potuto trattenere la commozione ed è stato portato in trionfo dai suoi compagni del Team Europe insieme ai 'rivali' del Team World.