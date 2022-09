Sonego vola in finale a Metz: battuto Hurkacz, ora c'è Bublik

METZ (FRANCIA) - Lorenzo Sonego non si ferma più e stacca il pass per la finale del 'Moselle Open', Atp 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro in corso sul veloce indoor di Metz, in Francia. Il 27enne torinese, n. 65 del ranking, dopo aver piegato nei quarti lo statunitense Sebastian Korda (n. 49 e in precedenza 'giustiziere' dell'altro azzurro Lorenzo Musetti, che era la terza testa di serie) ha battuto in semifinale (7-6, 6-4) Hubert Hurkacz, secondo favorito del seeding e n. 10 al mondo.