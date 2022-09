Tennis, l'emozione di Berrettini: "Il ritiro di Federer non mi ha fatto dormire"

LONDRA (Regno Unito) - Dopo il successo sul canadese Auger Aliassime, Matteo Berrettini racconta le sensazioni delle ultime ore dopo il ritiro di Roger Federer: "Questa notte non ho praticamente potuto dormire, perché ero davvero emozionato. Se sono un tennista è grazie a Federer: lui non lo sa ma, quando ero un bambino, ho provato a infilarmi sul centrale di Roma per vederlo da vicino, perché non possedevo il biglietto. Lui mi ha ispirato così tanto, ha fatto troppo per questo sport. Per me è dura spiegare quello sento a vederlo qui di fianco a me".