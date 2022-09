Federer e Nadal, nell’ora dell’addio gli dei sono nudi

Ci aveva provato Roger Federer a rassicurarci. A dirci che il suo addio era stata una scelta maturata ed elaborata nei lunghi mesi d'assenza dai campi. Che non avremmo dovuto preoccuparci di lui e che sarebbe stato bene anche senza tennis. Telecamere, interviste, taccuini. Parole, gesti. Una settimana in cui perfino il dolore e il dispiacere erano apparsi puliti e ordinati, coerenti con lo stile che ne aveva contraddistinto il gioco. Aveva anche deciso come, dove e quando lasciare, Roger, privando il tennis dell’ingrato compito di decidere per lui.





Concluso, invece, l'ultimo match della sua carriera e impugnato il microfono per i ringraziamenti di rito, qualcosa ha cominciato a rompersi dentro di lui. Prima un singhiozzo, poi una pausa, un timido «I'm sorry» pronunciato a occhi bassi e infine un pianto a dirotto, lacrime che più volte hanno interrotto il suo discorso, ben diverse da quelle con cui in passato lo svizzero ha dovuto fare i conti al termine di alcune finali da lui giocate.

“Solo chi soffre, sa”, ammonivano gli antichi. E solo il pianto è la risposta che può offrire chi ha percorso fino in fondo questo cammino di conoscenza, vita o carriera che sia, entrambe accomunate dalla loro finitezza. Piangeva Federer, piangevano la sua famiglia e il suo team. Ma soprattutto, piangeva vicino a lui Rafa Nadal. Ieri avversario, rivale, antagonista. Oggi amico e "fratello", spettatore consapevole di ciò che anch'egli continua a rimandare, lottando e a cui presto dovrà infine arrendersi. Concluso, invece, l'ultimo match della sua carriera e impugnato il microfono per i ringraziamenti di rito, qualcosa ha cominciato a rompersi dentro di lui. Prima un singhiozzo, poi una pausa, un timido «I'm sorry» pronunciato a occhi bassi e infine un pianto a dirotto, lacrime che più volte hanno interrotto il suo discorso, ben diverse da quelle con cui in passato lo svizzero ha dovuto fare i conti al termine di alcune finali da lui giocate.“Solo chi soffre, sa”, ammonivano gli antichi. E solo il pianto è la risposta che può offrire chi ha percorso fino in fondo questo cammino di conoscenza, vita o carriera che sia, entrambe accomunate dalla loro finitezza.Ieri avversario, rivale, antagonista. Oggi amico e "fratello", spettatore consapevole di ciò che anch'egli continua a rimandare, lottando e a cui presto dovrà infine arrendersi.