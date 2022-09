Aon Open Challenger, trionfa Monteiro

GENOVA - Thiago Monteiro è il vincitore della XVIII edizione dell’Aon Open Challenger - Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di Tennis che si è concluso oggi a Genova: tutto esaurito sul centrale di Valletta Cambiaso con 2000 persone. «Torneo splendido, complimenti a Pellegrino che ha disputato un grande match», ha detto il brasiliano. Superate le 25mila presenze di pubblico nel corso della settimana

Thiago Monteiro ha battuto Andrea Pellegrino in due set 6-1/7-6 in uno stadio Centrale completamente esaurito con 2000 persone. In mattinata le semifinali che non si erano potute giocare ieri a causa del maltempo con la testa di serie numero due e 70° del ranking ATP Thiago Monteiro che ha battuto Adrian Andreev col punteggio di 6-2/6-4. A seguire la vittoria di Andrea Pellegrino contro la testa di serie numero 4 Dusan Lajovic ( 6-4/7-6).