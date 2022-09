Primo titolo in carriera per Brandon Nakashima. Il tennista statunitense, testa di serie numero 5, si è imposto nella finale del "San Diego Open", Atp 250 che si è disputato sul cemento della città californiana (montepremi 612.000 dollari), battendo il connazionale Marcos Giron con il punteggio di 6-4 6-4. Nakashima, 21 anni, nativo proprio di San Diego, sale così nella classifica Atp fino alla posizione numero 48, il suo best ranking.