Laver Cup, Djokovic: "Ho avuto problemi al polso"

Problemi fisici per Novak Djokovic dopo la prestazione in Laver Cup, torneo che ha visto l'addio al tennis della leggenda Roger Federer. Il campione serbo, che non prendeva parte ad una competizione dall'ultima edizione di Wimbledon, è stato eliminato in due set da Felix Auger-Aliassime con il risultato di 6-3 7-6. Djokovic ha voluto commentare la sua prestazione, parlando di un problema al polso destro che ne ha condizionato il rendimento: "Ho avuto problemi al polso per quattro o cinque giorni. Probabilmente le due partite di sabato hanno avuto un effetto. Non è stato facile. Non sono stato in grado di servire con la rapidità e la precisione che avrei voluto. Forse è dovuto al fatto che non giocavo da quasi tre mesi. E, qui, hai ancora bisogno di generare molta azione e velocità al polso. Potrebbe essere questo il motivo per cui ho sentito dolore". Ad aspettare Djokovic, ora, c'è l'Atp Tel Aviv da lunedì 26 settembre a domenica 2 ottobre.