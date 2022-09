Atp Sofia, Seppi out nelle qualifiche: passa Blancaneaux

Andreas Seppi è uscito di scena al turno decisivo delle qualificazioni del "Sofia Open", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro che si sta disputando sul veloce indoor dell'Armeec Arena della capitale della Bulgaria. Il 38enne tennista di Caldaro, n.245 del ranking e sesta testa di serie del seeding cadetto, ha ceduto per 2-6 6-3 6-4, dopo oltre due ore e mezza di lotta, al francese Geoffrey Blancaneaux, n.139 ATP e terza testa di serie. Sono così quattro gli azzurri ai nastri di partenza. Fabio Fognini, n.57 ATP, trova al primo turno l'australiano Aleksandar Vukic, n.144 del ranking. Lorenzo Sonego, n.45 ATP, reduce dal trionfo di Metz, debutta contro lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles, n.78 del ranking. Jannik Sinner, n.10 Atp e prima testa di serie, nonché bi-campione in carica, attende il vincente del match tra un qualificato ed il portoghese Nuno Borges, n.93 del ranking. Lorenzo Musetti, n.30 del ranking e 4 del seeding, esordirà invece contro il vincente della sfida tra il ceco Jiri Lehecka, n.74 ATP, ed il bulgaro Alexander Lazarov, n.334 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card.