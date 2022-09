Tiafoe a muso duro: "Non intendo scusarmi con Federer"

Le parole di Tiafoe

“Lui ha molto di cui scusarsi negli ultimi 24 anni in cui ha battuto tutti nel circuito - afferma l’americano - quindi no, non mi scuso. Ma lo ringrazio per avermi ospitato in questo fantastico evento. Lo ringrazio anche per quello che ha fatto per il tennis, è un atto dovuto. Sono molto felice di conoscerlo, sono felice di chiamarlo amico, di chiamarlo collega e gli faccio i migliori auguri per la vita oltre il tennis. Ma non mi scuserò con lui”.