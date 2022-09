Wta Parma: avanza al 2° turno la Cocciaretto

PARMA - Buona la prima per Elisabetta Cocciaretto al "Parma Ladies Open", torneo Wta del circuito 250. La 21enne marchigiana ha superato al primo turno la spagnola Nuria Parrizas Diaz, numero 76 del ranking e 7 del seeding, con il punteggio di 7-5, 6-1 dopo un'ora e 29 minuti e attende ora una fra Jasmine Paolini e la tedesca Jule Niemeier. Niente da fare invece per Lucia Bronzetti eliminata al primo turno sconfitta all'esordio per 6-3, 6-2, in un'ora e 23 minuti, dalla belga Maryna Zanevska. Per la romagnola si tratta del quarto ko consecutivo al primo turno