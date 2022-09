Wta Parma, Trevisan eliminata al primo turno

PARMA - Termina al primo turno l'avventura di Martina Trevisan al "Parma Ladies Open", torneo Wta del circuito 250 con montepremi di 251.750 dollari, organizzato da MEF Tennis Events, in corso di svolgimento sulla terra rossa del Tennis Club Parma. La 28enne azzurra si è arresa in due set alla spagnola Sara Sorribes Tormo venendo così eliminata al debutto. Combattuto il primo set, con l'iberica che la chiude sul 7-5. L'italiana accusa il colpo e non riesce più a rialzarsi. Il secondo set, infatti, è un dominio assoluto dell'avversaria che infligge un pesante 6-0 e conquista il pass per il secondo turno dove affronterà l'americana Lauren Davis, che ha battuto l'altra azzurra Sara Errani.