Atp Seul, Shapovalov ai quarti di finale contro Albot

Denis Shapovalov si qualifica per i quarti di finale dell'"Eugene Korea Open Tennis Championship", Atp 250 da 1.117.930 dollari di montepremi in corso sui campi veloci di Seul. Il tennista canadese, testa di serie numero 4, ha superato al secondo turno (ottavi) lo spagnolo Jaume Munar per 7-5 6-4. Il nordamericano se la vedrà per un posto in semifinale con il rumeno Radu Albot, che ha battuto per 7-6(3) 7-6(3) lo statunitense Steve Johnson. Buona la prima per il giapponese Taro Daniel, che con un doppio 6-4 ha liquidato l'ecuadoriano Emilio Gomez.