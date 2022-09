Paolini vince il derby con Cocciaretto: ai quarti sfiderà la Kovinic

Vittoria in rimonta

La Paolini, numero 79 del ranking Wta, si è aggiudicata la sfida contro la collega marchigiana dopo aver ceduto il primo set per 4-6. Ma la tennista di Castelnuovo di Garfagnana ha avuto il merito di imporsi alla distanza, affermandosi per 6-3, 6-4 negli altri due set. Ai quarti la Paolini sfiderà la montenegrina Danka Kovinic che ha eliminato la statunitense Sloane Stephens. I confronti diretti tra la Kovinic e la Paolini vedono in vantaggio la montenegrina per tre a uno.

Paoletti si ferma agli ottavi

Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Matilde Paoletti, estromessa dal torneo da Irina Camelia Begu. La belga si impone con un doppio 6-4. Nella primo set l’italiana perde due turni di battuta nel terzo e nel quinto gioco consentendo l’allungo all’avversaria. Il secondo set è la fotocopia del primo, con la Paoletti che perde i primi due turni di battuta favorendo il successo della Begu.