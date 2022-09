Wta Parma, Paolini out ai quarti: passa la Kovinic

Si ferma nei quarti di finale la corsa di Jasmine Paolini al "Parma Ladies Open", Wta 250 con montepremi di 251.750 dollari, organizzato da Tc Parma e MEF Tennis Events (con il contributo del Comune), che si sta disputando sulla terra rossa del Tennis Club. La 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 79 del mondo, è stata battuta 6-4 6-4, dopo un'ora e 34 minuti di gioco, dalla montenegrina Danka Kovinic, numero 78 del ranking. La 27enne di Cetinje si era aggiudicata tre delle quattro sfide precedenti con l'azzurra che però aveva vinto in due set senza storia proprio l'ultima, disputata qualche settimana fa al primo turno del Wta di Varsavia, sempre sulla terra. La Kovinic attende ora una fra Maria Sakkari e Maryna Zanevska. Nella parte bassa del tabellone approda in semifinale l'egiziana Mayar Sherif, che si impone per 7-6(2) 6-3 su Lauren Davis: prossima rivale la vincitrice del derby rumeno Bogdan-Begu.