Sonego eliminato nell'Atp di Sofia: ai quarti va Rune

SOFIA (BULGARIA) - Eliminazione agli ottavi di finale per Lorenzo Sonego nel "Sofia Open", torneo Atp 250 organizzato sul veloce indoor all'Armeec Arena (534.555 euro di montepremi). Dopo aver superato all'esordio lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles, il 27enne tennista torinese (arrampicatosi fino al numero 45 del ranking grazie al recente trionfo nel torneo di Metz ) è stato infatti battuto da Holger Rune in tre set (7-6, 4-6, 3-6).

Rimonta del danese

Equilibratissimo il primo set, dove entrambi sono riusciti a tenere sempre il servizio prima dell'accelerata di Sonego nel tie-break (vinto 7-1). Stesso copione nel secondo, almeno fino al decimo game quando arriva il primo break dell'incontro che consente al 19enne danese (n.31 Atp) di imporsi per 6-4. Si va così al terzo set, nel quale continua il testa a testa fino all'ottavo game in cui Rune trova il break che gli consente di andare a servire per il match e chiudere poi sul 6-3: Sonego out mentre il danese vola ai quarti dove sfiderà il 28enne bielorusso Ilya Ivashka (n. 71 del mondo) che negli ottavi è riuscito a superare in due set il 31enne bulgaro e idolo di casa Grigor Dimitrov (n. 31 Atp e terzo favorito del torneo).