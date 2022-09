Atp Sofia, Musetti e Sinner volano in semifinale

SOFIA (Bulgaria) - Lorenzo Musetti accede alle semifinali del torneo Atp 250 di Sofia dopo aver battuto il tedesco Jan-Lennard Struff. L'azzurro si è imposto per 7-6(3), 6-1 in un'ora e 16 minuti. Musetti vince un 1° set rimontando due volte: prima dal 3-1 e poi dal 2-0 nel tie-break piazzando un parziale di 7-1 per il 7-6 finale dopo 50 minuti. Il tennista italiano non perde tempo strappando per due volte il servizio all'avversario per portarsi sul 5-0. Il set si concluderà per 6-1 dopo 26 minuti di gioco. Musetti si giocherà l'accesso alla finale contro lo svizzero numero 95 al mondo Marc-Andrea Huesler, si tratta del primo scontro diretto tra i due. La prima semifinale indoor in carriera per Musetti.