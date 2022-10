Atp Sofia, la coppia Bolelli-Fognini out in semifinale

Semifinale amara per Simone Bolelli e Fabio Fognini, usciti sconfitti dal match con i tedeschi Fabian Fallert e Oscar Otte ad un passo dall'atto conclusivo del Sofia Open. I 'Chicchi', che si presentavano come primi favoriti dell'ATP 250 bulgaro, hanno ceduto 6-3, 7-5 in un'ora e 17 minuti al duo teutonico, che al primo turno avevano estromesso le teste di serie n. 3 Francisco Cabral/Jamie Murray. Nell'altra semifinale si affronteranno invece la coppia n. 4 del seeding Hugo Nys/Jan Zielinski e i secondi favoriti del torneo Rafael Matos/David Vega Hernandez. Il cammino di Sofia farà comunque guadagnare agli azzurri 90 punti nei Pepperstone ATP Live Doubles Teams Rankings, la classifica basata sui risultati stagionali delle coppie di doppio da cui si determineranno le otto migliori che si qualificheranno per le Nitto ATP Finals di Torino (13-20 novembre). Attualmente Bolelli e Fognini sono decimi nella Race, a 335 punti da Puetz/Venus che al momento occupano l'ultimo posto disponibile.