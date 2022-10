Lucrezia Stefanini supera il primo turno delle qualificazioni del "Jasmin Open", nuovo torneo WTA 250 dotato di un montepremi di 251.750 dollari che si disputa sui campi in cemento di Monastir, in Tunisia. La 24enne di Carmignano, n.158 del ranking ed ottava testa di serie del seeding cadetto, ha sconfitto in rimonta al debutto la bulgara Isabella Shinikova, n.225 WTA, in tre set con il punteggio di 6-7(9) 6-0 6-4.