Cecchinato trionfa a Lisbona: battuto Van Assche in finale

LISBONA (PORTOGALLO ) - Un bel regalo per il suo trentesimo compleanno . È quello che si è fatto con un paio di giorni di ritardo Marco Cecchinato , tennista palermitano nato il 30 settembre del 1972 che è tornato al successo vincendo il 'Del Monte Lisboa Open' , torneo challenger Atp dotato di un montepremi pari a 45.730 euro e andato in scena sui campi in terra rossa della capitale del Portogallo .

Percorso netto

L'azzurro, numero 137 del ranking Atp e quinto favorito del seeding, ha regolato in finale, per 6-3 6-3, in un'ora e 24 minuti di gioco, il francese Luca Van Assche, 289 del mondo, proveniente dalle qualificazioni, alla sua prima sfida per un titolo internazionale. Match senza sbavature quello giocato da Cecchinato, che grazie ai punti conquistati in terra portoghese recupererà almeno una ventina di posizioni nel ranking Atp (virtualmente è numero 114). Per l'ex numero 16 del mondo percorso netto, visto che sulla strada che lo ha portato al titolo non ha lasciato neanche un set.