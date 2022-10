Atp Seul, trionfa Nishioka: battuto Shapovalov in finale

SEUL (Corea del Sud) - Quattro anni dopo il suo primo successo, sempre in Estremo Oriente, Yoshihito Nishioka torna a vincere un titolo Atp. Il giapponese si è aggiudicato il trofeo dell''Eukene Korea Open Tennis' sul cemento del Seoul Olympic Park Tennis Center. Grazie a questo risultato da lunedì salirà al n.41 ATP, nuovo 'best ranking'. In una finale tra mancini, la quarta in stagione dopo Cordoba, Acapulco e Lione, il 26enne si è imposto per 6-4, 7-6(5), in poco meno di due ore di partita, sul canadese Denis Shapovalov, n.24 del ranking e quarto favorito del seeding.