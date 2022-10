Ranking Wta, cinque azzurre nella top 100: Trevisan sempre leader

Diverse variazioni per le tenniste italiane nella classifica mondiale femminile pubblicata lunedì 3 ottobre dalla WTA. Prima delle azzurre è sempre Martina Trevisan, che è stabile al numero 30. La 28enne mancina toscana in questo 2022 ha conquistato il suo primo trofeo Wta sulla terra battuta di Rabat ed ha raggiunto le semifinali al Roland Garros, miglior risultato in carriera in uno Slam. Alle sue spalle c'è sempre Camila Giorgi, che fa un passo indietro, numero 60, così come Lucia Bronzetti, numero 62. Grazie ai quarti nel Wta 250 di Parma recupera invece tre posizioni Jasmine Paolini, ora numero 76. Gli ottavi nel "Parma Ladies Open" regalano l'ennesimo "best ranking" di questa stagione ad Elisabetta Cocciaretto, che guadagna otto posizioni e sale al numero 90. Fa un passo avanti anche Sara Errani, ora numero 108. Variazioni in positivo anche per Lucrezia Stefanini, che recupera sei posti e sale al numero 152, Camilla Rosatello, che scala 37 posizioni ed è numero 244, Nuria Brancaccio, che con tre posti più su ora è numero 295 (nuovo primato personale), e Giulia Gatto-Monticone, che fa due passi avanti ed è numero 311.