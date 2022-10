Wta Monastir, Stefanini elimina Linette al debutto

Inizia bene il cammino di Lucrezia Stefanini nel tabellone principale del 'Jasmin Open', nuovo torneo Wta 250 dal montepremi di 251.750 dollari che si disputa sui campi in cemento di Monastir , in Tunisia . La 24enne di Carmignano , n.152 del ranking, promossa dalle qualificazioni, si è imposta con il punteggio di 2-6 6-4 6-4, dopo oltre due ore e un quarto di match, sulla polacca Magda Linette , n.55 Wta ed ottava favorita del seeding. La giocatrice toscana e la 30enne di Poznan non si erano mai affrontate prima.

Stefanini: "Non ho mai pensato al punteggio"

Al termine del match la Stefanini ha commentato: "Non c'è stato un momento particolare in cui ho capito di poter vincere, ho solo lottato su ogni palla senza pensare troppo al punteggio. Forse all'inizio del terzo set quando ho fatto il break mi sono detta 'ok provaci'. Ed è andata bene. Ho cercato di restare sempre concentrata sul punto che stavo per giocare e non su quello appena concluso". Al secondo turno la giocatrice toscana dovrà vedersela con la vincente della sfida, in programma martedì, tra l'ucraina Lesia Tsurenko, 33enne di Vladimirec, n.95 Wta, e la francese Diane Parry, 20enne di Nizza, n.65 del ranking. A guidare il seeding è la tunisina Ons Jabeur, n.2 del ranking e già qualificata per le Wta Finals, che esordirà contro la statunitense Ann Li, n.63 Wta. Dietro Jabeur, tra le prime quattro teste di serie troviamo la russa Veronika Kudermetova, n.12 Wta, la francese Alizé Cornet, n.37 Wta, e la croata Petra Martic, n.41 Wta.