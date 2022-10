Atp Firenze, Sinner annuncia forfait: "Dolore extra per me"

"E' stato frustrante dovermi ritirare a Sofia, ho parlato col mio medico e mi è stato consigliato di prendermi un breve periodo di riposo per consentire alla mia caviglia di recuperare. Sfortunatamente questo significa che salterò il prossimo torneo a Firenze: mancare a un appuntamento in Italia è un dolore extra per me". Con queste parole sui social Jannik Sinner ha annunciato che non prenderà parte al prossimo Atp di Firenze. "Ad ogni modo è ora il momento di lavorare col mio team per tornare più forte, sperando di essere pronto per Vienna e Parigi" ha aggiunto il tennista azzurro.