Djokovic, debutto ok a Nur-Sultan. Avanti anche Cilic e Rublev

Novak Djokovic debutta con una vittoria nell'"Astana Open", da quest'anno promosso ATP 500 con un montepremi di 1.900.000 dollari, che si sta disputando sul veloce indoor di Nur-Sultan, in Kazakistan. Il campione serbo, testa di serie numero 4 e in tabellone con una wild card, ha liquidato al primo turno il cileno Cristian Garin per 6-1 6-1. Passa il turno anche il croato Marin Cilic (9), che ha battuto il tedesco Oscar Otte per 5-7, 7-6 (4), 6-2. Già ai quarti, invece, il russo Andrey Rublev (5), che ha superato il cinese Zhang Zhizhen per 6-3, 6-2.