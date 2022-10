Astana Open, ritiro misterioso per Medvedev: Djokovic ringrazia e va in finale

NUR-SULTAN (KAZAKISTAN) - Semifinale con giallo all'Astana Ope n, torneo Atp 500 con un montepremi di 1.900.000 dollari in corso sul veloce indoor di Nur-Sultan, in Kazakistan. Nel match contro Novak Djokovic infatti sono rimasti tutti a bocca aperta quando Daniil Medvedev (testa di serie n. 2) si è ritirato all'improvviso alla fine del secondo set (perso al tie-break dal russo dopo aver vinto il primo 6-4), senza che ci fosse stato prima alcun segnale di un problema fisico.

Nole sfida Tsitsipas

Il serbo (quarto favorito del tabellone) è parso sorpreso in campo al momento del ritiro dell'avversario ma ha poi rivelato che il russo è stato fermato da un infortunio all'adduttore, augurandosi che non si tratti di nulla di grave. Intanto però ringrazia e stacca il pass per la finale in cui sfiderà Stefanos Tsitsipas: l greco (numero 3 del seeding) si è conquistato la possibilità di giocare per il titolo superando in rimonta (4-6, 6-4, 6-3) l'altro russo Andrey Rublev (testa di serie n. 5).