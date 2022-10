Nadal e il colpo più bello: è nato il primogenito Rafael

MAIORCA (Spagna) - Dopo tanti successi sul campo, arriva il premio più bello per Rafa Nadal, che a 36 anni festeggia la prima paternità. Come annunciato dall'edizione online di Marca, il campione spagnolo è finalmente diventato padre: benvenuto al piccolo Rafael Nadal Perellò. Rafa jr, maiorchino come il papà, visto che è venuto alla luce a Palma de Maiorca, prenderà anche il cognome di mamma Mery/Maria. Lo storico campione di tennis, 36 anni e 22 titoli dello Slam conquistati in carriera, e la consorte si sono sposati nel 2019 dopo essersi frequentati per molti anni.