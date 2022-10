Atp Tokyo, Fritz trionfa nella finale Usa: battuto Tiafoe in due set

TOKYO (Giappone) - Taylor Fritz ha vinto il titolo al Rakuten Japan Open Tennis Championships, ATP 500 di Tokyo. Il tennista americano - testa di serie nº 3 - ha battuto in finale il connazionale Frances Tiafoe con il punteggio di 7-6, 7-6.

Taylor si avvicina alle Finals di Torino

In semifinale, Taylor Fritz aveva battuto il canadese Denis Shapovalov, mentre Tiafoe si era qualificato il sudcoreano Soonwoo Kwon. Grazie a questo successo, l’americano Fritz rafforza la propria candidatura per le ATP Finals avvicinando il settimo posto di Felix Auger-Aliassime, attualmente l’ultimo disponibile per la qualificazione diretta al torneo di Torino.