Atp Finals Torino, Djokovic quinto qualificato. Berrettini-Sinner: strada in salita

ROMA - È Novak Djokovic il quinto giocatore qualificato per le Nitto Atp Finals di Torino, in programma dal 13 al 20 novembre al Pala Alpitour . Il fuoriclasse serbo, che occupa il quinto degli otto posti disponibili e che ha recentemente trionfato all' Astana Open - Atp 500 svoltosi a Nur-Sultan , la capitale del Kazakistan - raggiunge Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas e sarà uno degli avversari da battere nel torneo di fine stagione. Djokovic è attualmente decimo nella Pepperstone Atp Live Race To Turin, la classifica basata sui risultati stagionali. Il regolamento però garantisce l'ultimo posto alle Finals a un campione Slam che finisca la stagione tra l' ottava e la ventesima posizione nella Race.

Atp Finals Torino: strada in salita per Berrettini e Sinner

Qualificazione che invece si complica per gli italiani Jannik Sinner - ancora assente dopo l'infortunio alla caviglia nella semifinale del torneo di Sofia - e Matteo Berrettini, che scenderà in campo questa settimana al Firenze Open, Atp 250. I due tennisti azzurri sognano di staccare il pass per Torino ma dovranno fare attenzione anche all'americano Taylor Fritz, tornato prepotentemente in corsa grazie al successo a Tokyo contro il connazionale Francis Tiafoe e salito al settimo posto nella Race, scavalcando anche il canadese Felix Auger-Aliassime. Speranza invece concreta per Simone Bolelli e Fabio Fognini che guadagnano una posizione nella Race e occupano attualmente il nono posto: i due tennisti azzurri restano a 335 punti dalla coppia formata dal tedesco Tim Puetz e dal neozelandese Michael Venus che occupano l'ottava posizione, l'ultima utile per staccare il pass per le Finals di Torino.