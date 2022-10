Wta San Diego, Trevisan al 2° turno: Osorio ko in due set

SAN DIEGO (Stati Uniti) - Martina Trevisan stacca il pass per il secondo turno del "San Diego Open", torneo Wta 500 con un montepremi di 757.900 dollari che si sta disputando sui campi in cemento del Barnes Tennis Center della città californiana. La numero uno d'Italia, n.31 del ranking, ha regolato per 6-3 6-4, in un'ora e 23 minuti di partita, la colombiana Camila Osorio, n.73 della classifica. Al secondo turno la 28enne fiorentina se la vedrà con la statunitense Danielle Collins, n.19 Wta, che ha eliminato la francese Caroline Garcia, n.10 del ranking e settima favorita del seeding, 6-2, 7-6 (4). Nelle altre partite del primo turno, spicca la vittoria di Vandeweghe nel derby Usa contro Kenin (6-1, 1-6, 6-4) e il successo della canadese Andreescu sulla russa Samsonova in tre set: 7-6 (1), 4-6, 6-2.