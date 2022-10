Atp Firenze, Berrettini ko a sorpresa: vince Carballes Baena

Finisce prima del previsto l’avventura di Matteo Berrettini (che ha fatto il suo esordio al secondo turno) all'UniCredit Firenze Open, torneo Atp 250 che si disputa nel capoluogo toscano. Il 26enne romano, n.16 della classifica Atp, si è arreso allo spagnolo Roberto Carballes Baena, numero 80 del ranking mondiale, che si è imposto in tre set in rimonta con il risultato finale di 5-7, 7-6(7), 7-5. Ad attendere Carballes Baena ai quarti di finale ci sarà lo svedese Mikael Ymer, 99° al mondo, che agli ottavi ha eliminato il russo Aslan Karatsev in tre set con il punteggio di 6-1 6-7(8) 6-1.