Martina Trevisan è stata eliminata al secondo turno del torneo di San Diego, Wta 500 con un montepremi di 757.900 dollari che si sta disputando sui campi in cemento del Barnes Tennis Center della città californiana. La 28enne di Firenze, n.31 al mondo, ha ceduto in due set per 6-2 6-4 alla coetanea statunitense Danielle Collins, numero 19 del ranking internazionale. Trevisan era l'unica azzurra in gara sul cemento di San Diego.