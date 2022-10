Seppi lascia il tennis: "Prima o poi la fine arriva per tutti"

Andreas Seppi ha annunciato di voler chiudere la sua carriera come professionista. Il tennista altoatesino ha comunicato la sua decisione durante un'intervista a Rai Südtirol. L'addio al tennis arriva dopo vent'anni di carriera sportiva ad alto livello, durante i quali ha conquistato i titoli Atp di Eastbourne, Belgrado e Mosca. Leader del ranking azzurro per diversi anni, nel 2013 si è posizionato per breve tempo come 18° al mondo. Seppi ha dichiarato: "Prima o poi arriva la fine per tutti e a 38 anni non credo ci sia da vergognarsi". Lascia nel 2022 come Roger Federer, che ha battuto una sola volta nel 2015 al terzo turno degli Australian Open: "Non so se sia stata una fortuna o una sfortuna aver giocato nell'era di Roger Federer". Ora il tennista di Caldaro vuole giocare la sua ultima partita nelle prossime settimane, in occasione dell'Atp 250 Tennis Napoli Club o al torneo Challenger in Val Gardena.