Il clamoroso sfogo di Seppi contro la Federtennis, è polemica sui social

ROMA - "Mi sarebbe tanto piaciuto giocare in tabellone a Firenze o a Napoli per dare l'addio al tennis, purtroppo però la Federazione Italiana Tennis non me l'ha permesso, dicendomi che dare la Wild Card a uno che si ritira sarebbe stato uno spreco". Queste le parole polemiche postate da Andrea Seppi in una 'storia' sul proprio profilo Instagram, nella quale si sfoga per non aver potuto partecipare a uno dei due Atp 250 in calendario in Italia in questo mese di ottobre dopo aver appena annunciato il suo prossimo addio al tennis professionistico.