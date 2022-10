Atp Napoli, Fognini vince e festeggia con un tuffo in mare!

NAPOLI - Fabio Fognini ha vinto il suo match d'esordio nel torneo di Napoli, nuovo Atp 250 dotato di un montepremi di 612.000 euro di scena sul cemento all'aperto dell'Arena affacciata sul Golfo e del Campo D'Avalos. Il tennista azzurro ha sconfitto in tre set il francese Grenier (sfida in programma ieri sera ma rimandata per umidità) col punteggio di 6-4; 3-6; 6-3 in circa tre ore di gioco. Visto il caldo eccezionale a Napoli, per essere ottobre, Fognini ha deciso di celebrare la sua vittoria con un tuffo a mare. Dopo la sfida ha infatti attraversato la strada, si è sfilato la maglietta e si è tuffato dagli scogli per un refrigerante bagno fuori stagione. Il ligure dovrebbe tornare in campo nel tardo pomeriggio per affrontare la testa di serie numero 1 del seeding, lo spagnolo Pablo Carreno Busta, per riallineare il tabellone ai quarti di finale e i ritardi accumulati sin qui dal torneo.