Atp Napoli, Berrettini vince sotto gli occhi di Meret

Matteo Berrettini si prende la sua personale rivincita e raggiunge i quarti di finale della "Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare", nuovo Atp 250 dotato di un montepremi di 612.000 euro di scena sul cemento all'aperto dell'Arena affacciata sul Golfo e del Campo D'Avalos. Sotto gli occhi di Alex Meret e Matteo Politano presenti sugli spalti, il 26enne romano, numero 16 Atp e secondo favorito del tabellone dove è stato ammesso direttamente al secondo turno, si è sbarazzato per 6-4 6-2 dello spagnolo Roberto Carballes Baena, numero 76 del mondo che lo aveva battuto in tre set la scorsa settimana negli ottavi a Firenze. Fra Berrettini e la semifinale c'è ora il giapponese Taro Daniel, numero 95 Atp: dopo la sconfitta a Istanbul 2018, l'azzurro si è imposto nei successivi due match, entrambi giocati lo scorso anno sulla terra, prima in semifinale a Belgrado e poi al primo turno del Roland Garros.