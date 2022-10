Atp Napoli, Berrettini in scioltezza: batte Daniel e vola in semifinale

Atp Napoli, la diretta delle partite

Gara senza storia

Berrettini, beneficiario di una wild card e secondo favorito del seeding, è entrato subito in partita e ha dominato il primo set: due i break e 6-2 il punteggio finale. Niente da fare nemmeno nel secondo parziale per il 29enne giapponese: subito un break per l'azzurro, che continua poi a non perdere il suo servizio e chiude sul 6-3 con un altro break, staccando così il pass per le semifinali in cui sfiderà il vincente del match tra il cinese Zhizhen Zhang e lo statunitense Mackenzie McDonald (giustiziere del perugino Francesco Passaro al primo turno).