Halep sospesa per doping dall'ITIA. La tennista: "Lotterò per la verità"

La sostanza vietata

La Halep aveva recentemente annunciato che si sarebbe presa una pausa per il resto della stagione dopo aver subito un intervento chirurgico al naso per migliorare la sua respirazione. Ma venerdì scorso l'ITIA ne ha annunciato la sospensione affermando che Halep è risultata positiva a causa della sostanza Roxadustat.

Le parole della tennista

“Oggi inizia la partita più difficile della mia vita: una lotta per la verità - scrive in un post la tennista rumena - mi è stato comunicato che sono risultata positiva per una sostanza chiamata Roxadustat in una quantità estremamente bassa, che è stato il più grande shock della mia vita. In tutta la mia carriera, l'idea di barare non mi è mai passata per la mente, perché è totalmente contro tutti i valori con cui sono stata educata. Di fronte a una situazione così ingiusta, mi sento completamente confusa e tradita. Lotterò fino alla fine per dimostrare che non ho mai preso consapevolmente alcuna sostanza proibita e ho fiducia che, prima o poi, la verità verrà a galla. Non si tratta di titoli o denaro. Riguarda l'onore e la storia d'amore che ho sviluppato con il gioco del tennis negli ultimi 25 anni".