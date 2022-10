La strana richiesta del tifoso a Berrettini: il tennista è incredulo

La strana richiesta del tifoso a Berrettini: "Mi fai meglio l'autografo"

Una volta battuto il giapponese Daniel, l'azzurro si è avvicinato alle tribune, come fa sempre al termine di ogni match, per firmare poster e palline da tennis di ogni dimensione. Un gesto di cortesia nei confronti del pubblico che lo ha sempre ammirato e applaudito in ogni gara. Una volta cominciata la trafila delle firme, però, un tifoso gli ha rivolto una domanda inedita, una sorta di reprimenda per la qualità dell'autografo apposto su un foglio. "Matteo, me la fai solo un poco meglio?", ha richiesta anomala che ha lasciato si stucco Berrettini. Il 26enne romano è prima rimasto incredulo, ooi ha risposto con tono pacato e genuino: "Ehm io così scrivo". Un siparietto divertente che ha strappato le risate dei presenti.