Napoli, il sogno italiano di Berrettini e Musetti

Non si dice ad alta voce ma si spera e sarebbe qualcosa di bello, bellissimo per il pubblico napoletano e per il tennis italiano. Una finale tutta azzurra è possibile . Ma il ranking non scende in campo. Mai. E allora ci vuole un ultimo sforzo che sulla carta non è neanche così proibitivo. Matteo Berrettini era tra i favoriti del torneo nel momento in cui gli organizzatori gli avevano concesso all’ultimo istante la wild card. Secondo del seed solo dopo lo spagnolo Carreño Busta, eliminato ieri a sorpresa dal serbo Kecmanovic. Ora si ritrova in semifinale dopo aver superato senza faticare troppo il giapponese Taro Daniel (n° 95 Atp). Il romano ha cominciato subito bene facendo il break all’avversario al primo game del primo set. Ha servito benissimo, ha più volte sorpreso Daniel con la palla corta. Insomma, gli è riuscito tutto tanto da chiudere in 1h25’.

«Credo di aver giocato un'ottima partita, di averla preparata bene - ha poi ammesso - Spero in una finale tutta italiana con Musetti, sarebbe bello ». Scongiuri inclusi, perché a Sofia, venti giorni fa, c’eravamo andati vicini, ma Lorenzo e Sinner uscirono in semifinale. L’ultima volta che due italiani si sono affrontati in finale è stato a Melbourne nel febbraio 2021 (Sinner contro Travaglia). Prima, però, B errettini deve superare lo statunitense McDonald (n°74). Il californiano ha eliminato ai quarti il sorprendente cinese Zhang, che arrivava delle qualificazioni. Poco prima di entrare in campo, McDonald passeggia fa stretching, si prende un caffè. A Firenze era stato eliminato ai quarti da Musetti. Con Berrettini s’è incontrato solo una volta, perdendo 6-3 6-4, al 1° turno di Auckland nel 2019. «Lo conosco abbastanza, si trova bene sul cemento, ma abbiamo caratteristiche diverse - ha spiegato Matteo -. Più che altro mi concentro sul mio gioco: sto servendo bene, mi sento in forma e avrò il sostegno del pubblico. In realtà mi sentivo bene anche a Firenze, ma posso dire che la mia è una crescita costante».

Rush finale

Solo vincendo l’ATP250 di Napoli, facendo benissimo anche a Vienna (ATP500) e poi a Parigi Bercy (Masters 1000), Berrettini può sperare di ottenere punti per arrivare alle Atp Finals. Solo dopo, dovrà concentrarsi sulle finali di Coppa Davis a Malaga (22-27 novembre), dove l’Italia affronterà gli Stati Uniti nei quarti. Il capitano Volandri annuncerà la squadra il 24 ottobre. «Contro gli Stati Uniti mi aspetto match molto difficili: Fritz e Tiafoe stanno giocando molto bene, ma Sinner si sta rimettendo in forma. La Davis resta uno degli obiettivi più importanti della stagione, ma non conta chi ci arrivi meglio fisicamente, quanto chi abbia davvero voglia di vincere».

Il sogno di Musetti

Terza semifinale di fila. Dopo Sofia e Firenze ora c’è Napoli, dove Lorenzo Musetti sta mettendo in mostra il suo miglior tennis. Ai quarti dell'ATP250 in corso sul Lungomare ha praticamente disintegrato il colombiano Galan in due set (6-3 6-0). Al di là del suo rovescio a una mano, un piacere per gli occhi, in questa settimana il carrarese si sta dimostrando anche un campione di disponibilità con tutti gli appassionati sono venuti sul lungomare napoletano. Più sessioni di selfie e autografi, una gentilezza e una pazienza quasi fuori dal comune.

«I napoletani mi hanno fatto sentire il loro calore durante gli allenamenti ed ero sicuro che in partita avrebbero fatto lo stesso. Voglio dare un’immagine positiva visto che c’è tanta gente che fa il tifo per me». In questi giorni, a sensazione, il livello di affezione per Lorenzo sta raggiungendo velocemente quello per Berrettini.

"Firenze, un episodio"

Ora, però, c’è un altro scoglio da superare e un episodio da dimenticare, quello di Firenze, dove una settimana non è riuscito a rendere al meglio nella semifinale contro Auger-Aliassime per un attacco d’ansia: «Quello è stato un episodio che può accadere durante una stagione - ha spiegato -. Sono convinto che non succederà di nuovo. Voglio pensare solo al mio gioco, senza concentrarmi troppo su Kecmanovic. La chiave per vincere è il mio tennis».

Affronterà per la prima volta il serbo, n° 5 del torneo e 30 del mondo. Non si sono mai incrociati, ma il 23enne di Belgrado è avversario tosto e capace ieri di superare ai quarti il favorito, lo spagnolo Carreño Busta: «Kecmanovic gioca bene sulla superficie dura e sarà l’ostacolo più difficile da superare sinora. Io però sto giocando il mio miglior tennis: mi sento bene, sono positivo e spero di sfatare questo tabù delle semifinali perse».

A parte ciò, Musetti sta sorprendendo per costanza di risultati nell'ultimo mese: «Sapevo che prima o poi dovevo raggiungere questa continuità. Sapevo di poterlo fare, ma non quando sarebbe arrivato questo momento: sono convinto che sia frutto del tanto lavoro che sto facendo, della cura dei dettagli».