Atp Napoli, trionfa Musetti: battuto Berrettini nel derby italiano

NAPOLI - L'Atp 250 di Napoli (montepremi di 612.000 euro) va a Musetti che trionfa nel derby tutto italiano contro Berrettini con il punteggio di 7-6(5), 6-2. Primo set particolarmente combattuto che viene deciso al tie-break, nel secondo invece Musetti (quarta forza del tabellone e numero 24 del mondo) domina e allunga, mettendo in ginocchio il 26enne romano, numero 16 del ranking Atp e 2 del seeding. Per 2oenne di Carrara è il secondo torneo Atp vinto in carriera, dopo Amburgo.

Musetti: "Festeggerò con una super pizza"

"È stata dura. Il primo set è stato molto lungo, anche se Matteo non era al cento per cento, lui è sempre pericoloso, soprattutto al servizio. È una vittoria molto importante per la mia carriera. Ora festeggerò con una super pizza. È una sensazione bellissima vincere davanti a tanti tifosi, fra i quali i miei genitori, oggi sugli spalti. Eravamo un po' tesi all'inizio. Poi lui è un po' calato: gli ho detto che mi è dispiaciuto non vederlo al meglio", ha dichiarato Musetti ai microfoni di SuperTennis.