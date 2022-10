Sinner rassicura: "La caviglia sta bene. Atp Finals? Ci credo ancora"

"La caviglia sta bene. Nelle ultime due settimane non ho giocato tantissimo a tennis, ma a Vienna proviamo ad alzare il livello". Jannik Sinner ha rassicurato i tifosi in un'intervista realizzata da ATP alla vigilia del suo esordio nell'appuntamento austriaco. L'altoatesino è ancora in corsa per uno degli ultimi posti per le Nitto ATP Finals di Torino. "Sono un torneo molto importante - dice ancora Sinner, come riportato da Supertennis -. Non ci sto pensando tanrtissimo, ma finché sarà matematicamente ancora possibile, non smetterò di crederci. Anche perché credere non costa nulla". Prima Vienna, poi Bercy: "Sono tornei che mi piacciono - ha detto ancora Sinner -. Poi a Vienna sono contento di tornare, qui tanti amici vengono normalmente e in più dovrebbe venire anche una parte della mia famiglia. Vediamo come va. Di sicuro, la cosa più importante è come sta la caviglia, e sta bene".